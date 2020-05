Fiamme in un rustico a Gordola. Sabato pomeriggio, poco prima delle ore 19:00, in via Gaggiole a Gordola è divampato un incendio in un rustico. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Tenero che hanno domato le fiamme che hanno interessato anche la vegetazione. Sul posto anche i soccorritori del SALVA ma, apparentemente nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso per determinare le cause che hanno generato il rogo.