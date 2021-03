«La realtà – come emergerà dalla procedura – è che Ronnie Moretti ha voluto difendere gli interessi di un altro candidato, non ritenuto idoneo nella fase di preselezione». È la dura replica di Giuseppe Cotti, a capo del Dicastero cultura, al ricorso presentato dal collega di Municipio in merito alla nomina del nuova direttore dei Servizi culturali di Locarno.

Un ricorso al Consiglio di Stato che ha di fatto bloccato la procedura di concorso giunta ormai in dirittura d’arrivo. «Il Municipio ha rispettato le regolari disposizioni interrompendo le audizioni, che avrebbero dovuto svolgersi stamattina, a seguito dell’arrivo di candidati residenti all’estero giunti appositamente a Locarno per l’occasione», si legge in una nota diffusa ieri pomeriggio dall’Esecutivo.

La composizione della giuria

Esecutivo che spiega inoltre come il tema della nomina, negli scorsi mesi, «sia stato ampiamente dibattuto all’interno del Municipio» e abbia «trovato una posizione largamente condivisa». Ma un disaccordo, quello appunto di Moretti, nelle ultime settimane è emerso. In merito in particolare alla procedura seguita finora. «E più in particolare la scelta di un unico esperto esterno qualificato» – spiega ancora Palazzo Marcacci – all’interno della giuria del concorso. Esperto che risponde al nome di Marco Massimo Verzasconi. Mentre la capa dell’Ufficio dei beni culturali del Cantone, Simonetta Biaggio Simona, e il direttore del Locarno Film Festival, Giona Nazzaro, hanno declinato l’invito per motivi di opportunità e di tempo.

Tre donne in finale

Cotti, come visto, si spinge però oltre nel leggere quanto avvenuto. E afferma, contattato dal CdT: «Il collega Moretti si è mostrato irrispettoso non tanto verso il Municipio, ma soprattutto verso le candidate selezionate per l’audizione. È da qualche giorno che Moretti sapeva di inoltrare ricorso. E solo nella tarda serata di ieri (ndr. l’altro ieri per i lettori) ha comunicato al Municipio la sua opposizione al Consiglio di Stato». Il municipale, dunque, si scusa a nome dell’Esecutivo «con le persone coinvolte che si sono preparate ed aspettavano questa audizione». E aggiunge: «Con questo ricorso non si tocca tanto Giuseppe Cotti, ma si pregiudicano gli interessi della cultura a Locarno in un momento oltretutto difficile. Non è mai successo che in un concorso pubblico a Locarno vi fossero tre candidate donne in finale, tutte valide e pronte ad accogliere la sfida. Non solo sono competenti (come d’altronde altri candidati che per diverse oggettive ragioni non si è ritenuto di audizionare), ma sono completamente slegate (quello che proprio voleva il collega) dalla precedente direzione. È inutile riempirsi la bocca con la parità di genere e poi fare di tutto per ostacolare la scelta di una donna solo perché si ha un qualche mal di pancia».

Le mostre non si fermano

Il Municipio, infine, «resta fiducioso che sia presto possibile procedere all’importante nomina, per il bene della città». Le mostre in corso, anche in assenza di un direttore, sono comunque assicurate. E l’Esecutivo, secondo informazioni del CdT, ha già individuato una soluzione ad interim per traghettare la cultura cittadina sino alla fine della procedura in atto.

