Salta il mercatino di Natale a Locarno. Il comitato dell’associazione di quartiere Pro Città Vecchia di Locarno ha fatto sapere che l’edizione di quest’anno del tradizionale mercatino di Natale, previsto l’8 dicembre nelle vie del centro storico è stata annullata per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria.

Il mercatino di Natale in Città Vecchia rappresenta da molti anni un appuntamento fisso per migliaia di visitatori che confluiscono nelle suggestive vie e piazze del centro storico locarnese dove si respira un’atmosfera tipicamente natalizia. E’ un evento che rientra nel circuito dei mercatini di Natale svizzeri e che vede la partecipazione di più di 180 espositori. Proprio l’importante successo di affluenza ha però suggerito agli organizzatori di annullare l’edizione di quest’anno per evitare «inevitabili forme di assembramento di persone, ossequiando le disposizioni emanate dalle autorità sanitarie svizzere e cantonali».