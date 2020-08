A causa della situazione metereologica del fine settimana, con rammarico la Città di Locarno e l’Ente per le Iniziative del Locarnese hanno deciso di annullare i concerti previsti questo venerdì 28 e sabato 29 agosto dalle 18 alle 23 in piazza Grande. L’esibizione di venerdì del gruppo Sand's 2B a Band, feat. Enrique Parra viene spostata, meteo permettendo, a domenica 30 agosto dalle 18.30. I concerti di Elias Bertini & Camila Koller e della VascoJam previsti sabato verranno spostati a data da definire.

E...STATE a Locarno continuerà anche in settembre e fino a metà ottobre. Il prossimo appuntamento è previsto venerdì e sabato 4 e 5 settembre dalle ore 18.00 alle ore 22.30 in collaborazione con Verzasca Country, venerdì con il gruppi Suzie Candell and the Screwdrivers e sabato con gli Steel Riders.