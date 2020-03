Niccolò Salvioni resta, Paolo Caroni ci sta riflettendo. I due municipali di Locarno che negli scorsi mesi avevano annunciato che non si sarebbero ricandidati alle elezioni comunali del prossimo 5 aprile (annullate oggi dal Governo: si terranno nel 2021) hanno appreso la notizia con non troppo stupore. Iniziamo da Paolo Caroni, vicesindaco, esponente del PPD, il quale è anche granconsigliere: «Al partito avevo comunicato la decisione di non ripresentarmi per motivi professionali. Ovviamente questi motivi sono tuttora validi. La priorità del Municipio, che è pure la mia, è quella di far sì che l’emergenza in corso faccia meno danni possibili. Al momento dev’essere questo il pensiero di tutti: restare uniti. È per questo che non ho ancora deciso se rimarrò o meno in carica per altri dodici mesi. A tempo debito farò le valutazioni del caso».