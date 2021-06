Certo è che, in questo frangente specifico, a rimetterci sono in primis i dipendenti, i quali si sono visti bloccare il versamento degli stipendi. Ma con il passare del tempo potrebbe essere la stessa Clinica Santa Chiara a risentire, nella peggiore delle ipotesi anche pesantemente, del garbuglio generatosi attorno al passaggio di proprietà dell’istituto di cura locarnese. Da un lato la Clinica luganese Moncucco, ormai azionista di maggioranza. Dall’altro due medici della «vecchia guardia» e il gruppo concorrente, ovvero Swiss Medical Network, che detiene una piccola porzione delle azioni. In mezzo un lunga serie di azioni legali. Due poli. Come due sono le lettere, dai contenuti diametralmente opposti, inviate ai collaboratori della clinica nei giorni scorsi, nelle quali le controparti hanno esposto la propria versione dei fatti. «I precedenti amministratori ci impediscono con delle azioni legali poco lungimiranti di poter finalmente avviare il risanamento e di partecipare alla gestione della clinica. Non possiamo nemmeno accedere alla clinica stessa, perché i legali ingaggiati ce lo impediscono e anche per questo abbiamo dovuto annullare gli incontri che volevamo tenere con voi», si legge nella lettera della Moncucco. «Ora che l’istituto di credito presso il quale la clinica tiene i propri conti richiede che vi sia la firma anche dei rappresentati dell’azionista di maggioranza per effettuare i pagamenti, tutte le azioni avviate e volte a bloccare i nostri diritti si rivelano un ostacolo».

La controffensiva

Pronta la risposta dei «vecchi» vertici, che in una lettera consegnata ai dipendenti due giorni dopo rigettano invece le colpe sulla Moncucco. «Da settimane siamo impegnati nel mettere in atto tutte le misure necessarie a risanare la situazione finanziaria della clinica. Come molti di voi già sanno, siamo riusciti a compiere un primo importante passo, in particolare ottenendo un [...] prestito che garantisce alla clinica la liquidità necessaria per far fronte a tutti i propri impegni. È quindi di fondamentale importanza sapere che i soldi per pagare gli stipendi a tutte e tutti voi ci sono». E poi la stoccata: «Purtroppo, a partire da lunedì scorso, la Clinica luganese Moncucco ha ripetutamente chiesto alla nostra banca di bloccare l’operatività sui conti, impedendo così il pagamento dei vostri stipendi». E «per essere chiari sino in fondo», i «vecchi» vertici concludono: «Contrariamente alle tante promesse, e avendone perfettamente la possibilità, ad oggi la Clinica Moncucco non ha compiuto una sola azione in favore e a sostegno della Clinica Santa Chiara». Concetti, questi, ribaditi poi in un comunicato stampa diffuso nella serata di ieri. Che inoltre aggiunge: «Ancora oggi il CdA della Clinica Santa Chiara ha nuovamente impartito a Corner Banca l’ordine di pagamento degli stipendi dei dipendenti. Arbitrariamente l’istituto bancario non vi ha tuttavia dato seguito, pretendendo, a torto, proprio in contrasto con la decisione pretorile, un avvallo da parte di persone non autorizzate a rappresentare la clinica». Ovvero della Moncucco che avrebbe «chiesto la revoca dei diritti di firma degli amministratori in carica».