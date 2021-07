Per discutere sulla crisi amministrativa della Clinica Santa Chiara i sindacati congiunti VPOD e OCST hanno convocato un’assemblea straordinaria dei dipendenti, lunedì 5 luglio dalle 15.30 alle 16 nel giardino della Dépéndance dell’istituto. All’ordine del giorno, oltre al mancato versamento dello stipendio di giugno e come affrontare questo problema e i passi da intraprendere, anche come difendere le condizioni di lavoro della fase di trapasso di proprietà e per il futuro. Nel volantino che convoca l’assemblea si ricorda che la stessa avrà luogo anche se gli stipendi di giugno dovessere nel frattempo essere accreditati.