Santa Chiara, pazienti in fuga e infermieri in ansia

«I reparti si stanno svuotando, i pazienti vanno a curarsi altrove. E anche molti colleghi cominciano a guardarsi intorno. Questa situazione di stallo tra azionisti ci sta penalizzando, mettendo il nostro futuro a rischio». È palpabile la preoccupazione tra i dipendenti della Clinica Santa Chiara durante l’assemblea straordinaria convocata oggi pomeriggio dai sindacati OCST e VPOD nel giardino della dépendance. Una cinquantina i partecipanti, su circa 250 dipendenti tra assistenti, infermieri, ausiliari, cuochi e personale di servizio . Il pagamento, seppur con ritardo, degli stipendi di giugno (versati venerdì scorso) ha forse attenuato la tensione in corsia e nei reparti dell’istituto di cura. Ma ugualmente, di fronte all’incertezza su chi assumerà le redini della struttura, i dubbi continuano ad alimentarsi. «Fino a quando andrà avanti questa situazione poco chiara? Fino a quando dovremo restare con il fiato sospeso, a fine mese, per sapere se arriva la paga o meno?» sottolinea un altro degli infermieri riuniti in assemblea.



«No ad altri ritardi»

I sindacalisti cercano di gettare acqua sul fuoco. «La Santa Chiara è una clinica che fa gola, considerando i milioni che sono stati messi sul tavolo nella trattativa di vendita. Non dovete temere per il vostro futuro, tanto più che avete un contratto collettivo, migliorativo rispetto a quello delle altre cliniche private, appena rinnovato e che vi tutela almeno per un altro anno dal momento della vendita della clinica», dice Stefano Testa del VPOD, «storico» sindacalista che da tempo segue le maestranze dell’istituto di cura. Un’altra iniezione di fiducia arriva da Daina Camenzind dell’OCST: «In questo anno così drammatico avete svolto un lavoro eccezionale, con turni massacranti. Non permetteremo che che si metta in discussione il vostro posto di lavoro o veniate pagati ancora in ritardo», sottolinea. E ancora Testa rincara la dose: «Non si lavora per la gloria. Se dovessero esserci altri ritardi nel versamento degli stipendi vi proporremo di organizzare azioni più incisive, arrivando anche all’astensione dal lavoro, seppur consapevoli che la vostra è un’attività essenziale e non si abbandonano i pazienti incrociando le braccia».



La decisione del Pretore

Qualcuno tra i dipendenti incalza: «Ma voi sapete come sta andando avanti la causa? Quando si arriverà ad una decisione?» chiede un’infermiera, interpretando il pensiero dei colleghi. «Tutto dipende dalla decisione delle Pretura di Locarno e di un’eventuale conciliazione tra le parti. C’è il segreto istruttorio, non sappiamo cosa contengono le istanze presentate dai due gruppi di azionisti, Moncucco e Swiss Medical Network. Posso però dirvi che siamo in contatto con entrambi gli amministratori e anche a loro abbiamo ribadito che il personale non deve essere toccato da questa diatriba giudiziaria: chi lavora dev’essere retribuito, regolarmente e puntualmente. Non si gioca con le vite dei dipendenti».



I passi successivi

Come anticipato sabato scorso dal nostro giornale, già questa settimana la Pretura di Locarno dovrebbe convocare le parti per un tentativo di conciliazione. Ricordiamo che la contesa, iniziata all’indomani della decisione adottata lo scorso 14 maggio, quando la maggioranza dei proprietari della Santa Chiara aveva avallato l’avvio di trattative per la vendita alla struttura luganese, è appunto tra gli amministratori espressi dalla Clinica Moncucco, che ha raccolto circa il 94% dell’azionariato e i due medici, Maurizio Caporali e Adrian Sury, a loro volta azionisti e rappresentanti della «cordata» di minoranza della Swiss Medical Network (gruppo Genolier) che ha acquistato circa il 6% del capitale. E per ovviare al muro contro muro che s’è registrato nelle ultime settimane tra azionisti e consigli d’amministrazione «vecchi» e «nuovi» potrebbe essere nominato un commissario per la gestione corrente, dunque con la possibilità di controfirmare l’ordine della banca per accreditare gli stipendi secondo le usuali scadenze. In attesa che la Pretura si pronunci, la data che potrebbe risultare decisiva è quella del prossimo 23 luglio, quando è stata convocata l’assemblea degli azionisti («vecchi» e «nuovi») della Clinica Santa Chiara SA.

