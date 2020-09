Mentre la struttura si dibatteva nelle note tempeste del recente passato, da più parti si erano levate voci che invocavano una più netta separazione delle responsabilità politiche da quelle gestionali e per una maggiore autonomia rispetto all’amministrazione pubblica cittadina. Un traguardo che per l’istituto comunale per anziani San Carlo di Locarno si sta facendo sempre più vicino. Nel corso del 2022, con ogni probabilità, sarà infatti operativo il nuovo ente autonomo di diritto comunale, cui sarà affidata la futura conduzione della casa. Un’opzione proposta dal Municipio nel maggio dello scorso anno, dopo approfondite valutazioni, e sulla quale si è ora pronunciata positivamente anche la Commissione della gestione del Legislativo. L’auspicio è che il relativo messaggio possa essere discusso...