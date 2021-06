È stato quello che si potrebbe definire un outsider a spuntarla nella corsa alla direzione della Società elettrica sopracenerina (SES). Il Consiglio d’amministrazione, riunitosi ieri in seduta, come successore di Daniele Lotti ha infatti scelto Pietro Nizzola, che vanta un dottorato in ingegneria al Politecnico federale di Zurigo. Nato nel 1967, Nizzola vive a Tremona e lavora attualmente a Sissach. Il direttore uscente Daniele Lotti, come noto, nella primavera dell’anno prossimo passerà al beneficio della pensione, dopo aver guidato la SES per più di 22 anni. Il CdA lo ringrazia sin d’ora per il grande lavoro svolto. E sempre nella primavera dell’anno prossimo, dunque, entrerà in carica il suo successore, al quale il CdA formula invece «tanti auguri per l’impegnativa attività che si accinge a intraprendere». Il concorso per la direzioen della SES, ricordiamo, ha riscosso un notevole interesse. Fra i candidati anche il sindaco di Locarno e capo della gestione amministrativa del Centro sistemi informativi del Cantone, Alain Scherrer.