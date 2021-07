Nei corridoi del Palazz di Lionza non si dorme. Anzi, si corre. E quella che porterà al traguardo sarà una sfida a due. È infatti rimasta in lizza una coppia di finalisti nell’ambito del concorso indetto dalla Fondazione Casa Tondü per far rinascere e dare nuovi contenuti al seicentesco monumento centovallino. Dalla pubblicazione del bando è passato poco più di un anno e, nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia, la designazione del vincitore è sempre più vicina. Se tutto andrà come previsto, la giuria dovrebbe proclamarlo entro dicembre. «Un risultato più che soddisfacente – sottolinea Elena Fiscalini, segretaria della fondazione, raggiunta dal CdT –. Che va di pari passo con il numero di partecipanti (18, lo ricordiamo, i concorrenti nella prima fase, ndr.), con la qualità dei progetti...