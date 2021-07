Sbaglia manovra nel parcheggio e finisce contro un muro

Curioso incidente questo pomeriggio a Tenero, in via Saliciolo, dove una donna è rimasta ferita in modo apparentemente non grave. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, la donna, che stava posteggiando una Mercedes immatricolata in Ticino nel parcheggio di un supermercato, per motivi da stabilire, ha accelerato, superando un muretto, per poi attraversare la strada e terminare la sua corsa contro il muro di recinzione sul lato opposto. Fortunatamente in quel momento non passavano ne pedoni ne altri veicoli. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del SALVA ed è stata portata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso.