I dipendenti della Clinica Santa Chiara di Locarno hanno ricevuto lo stipendio di giugno. La Pretura di Locarno, rettificando in parte una decisione precedente, ha infatti autorizzato i nuovi amministratori a controfirmare l’ordine alla banca per pagare gli stipendi che, ci confermano alcuni dipendenti, sono già stati versati nei loro conti correnti. L’assemblea straordinaria del personale, convocata per lunedì prossimo dai sindacati, resta confermata.