È stato con una cerimonia sentita e molto partecipata, dove ha fatto da anfitrione il presidente degli ex allievi nonché vice sindaco del borgo Maurizio Checchi, che si è dunque voluto presentare agli ospiti (fra i quali rappresentanti delle autorità religiose – non poteva mancare il vescovo emerito Piergiacomo Grampa, per lunghi anni rettore dell’istituto–, comunali della regione e cantonali) una struttura grazie alla quale la scuola completa la propria offerta, offrendo agli studenti una mensa ariosa e funzionale, il cui primo collaudo è pienamente riuscito (vedi l’edizione di ieri). Diversi gli interventi durante il momento ufficiale, che ha preceduto il taglio del nastro, la benedizione, un aperitivo e la cena in comune. Tutti gli oratori, in primis il rettore don Patrizio Foletti, hanno manifestato la propria soddisfazione per l’obiettivo tanto agognato e finalmente raggiunto. Per Filippo Lombardi, presidente della Fondazione collegio Papio, si tratta di un traguardo che proietta la scuola nella modernità. Un futuro all’avanguardia che, pur rimanendo ancorato ai valori cattolici, si traduce anche nel costante aggiornamento della didattica, soprattutto, in questi anni, in ambito di digitalizzazione. Lombardi ha poi, scherzosamente, «sposato» per un attimo i suoi ruoli di presidente del collegio e dell’HC Ambrì Piotta, sottolineando come si siano appena concluse, quasi contemporaneamente, due grandi opere: la mensa del Papio, appunto, e la nuova pista della Valascia.