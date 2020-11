Progetto

Nel suo primo anno di vita l’associazione di Claro attiva in Nepal ha sostenuto una scuola e le cure mediche di uno sherpa malato - Per sottolinearlo un’impresa sportiva: compiuto un dislivello positivo di 8.848 metri non stop a piedi raggiungendo il Tamaro per nove volte di fila in 19 ore secondo il concetto dell’Everesting