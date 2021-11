Un altro importante tassello si aggiunge alla rivoluzione viaria di Locarno, con particolare riferimento al trasporto pubblico. Dopo il potenziamento dell’offerta nel dicembre dello scorso anno, gli investimenti previsti per l’adeguamento delle fermate degli autobus e la riqualificazione di via Luini, così come in prospettiva della progettata sistemazione di piazza Grande e dei suoi dintorni, dall’11 novembre, infatti, in Città si assisterà ad un’ulteriore importante cambiamento, con l’abbandono del transito del trasporto pubblico in largo Zorzi e la creazione di un percorso alternativo dedicato ai bus. Il capodicastero sviluppo economico e territoriale Nicola Pini: «Municipio e Consiglio Comunale hanno voluto fortemente questo cambiamento volto a valorizzare ancora di più l’area di largo Zorzi, spazio pubblico di qualità e collegamento tra piazza e lago, restituendolo totalmente e in totale sicurezza a pedoni ed eventi, così come ormai fatto da molte altre Città. Il tutto offrendo al trasporto pubblico una valida alternativa».

Analisi approfondita

«La modifica dei percorsi del trasporto pubblico, oggetto di un’analisi approfondita per valutarne tutte le implicazioni, è stata attuata in funzione dei nuovi orari e cadenze del trasporto pubblico su gomma, che prenderà la sua forma definitiva nel corso del mese di dicembre 2021 e in considerazione del progetto per la sistemazione degli spazi pubblici del centro urbano, che ha visto vincitore del concorso di architettura il progetto ‘La nouvelle belle époque’», si sottolinea in una nota. Quest’ultimo, ricordiamo, «prevede di riqualificare l’intero comparto di largo Zorzi e dei giardini pubblici, chiudendolo al traffico stradale e destinandolo al pubblico e all’organizzazione di eventi e manifestazioni». Una decisione presa da tempo dalla Città con l’intento di valorizzare e mettere in sicurezza l’area di largo Zorzi, uno spazio pubblico, come appunto sottolineato da Nicola Pini, di grande pregio.

Nuovi percorsi e fermate

Da giovedì 11 novembre, dunque, i bus di linea transiteranno lungo via Luini e il lungolago Giuseppe Motta da e per la stazione di Muralto. Le fermate «via della Pace» e «Debarcadero» su largo Zorzi saranno definitivamente soppresse. Al Debarcadero sono state allestite due fermate provvisorie (in attesa della realizzazione del progetto di riqualificazione dell’intero nodo); in direzione di Losone su viale Balli (a lato di BancaStato), e in direzione di Muralto sul lungolago Motta poco prima del Debarcadero. «Si sottolinea in particolare la provvisorietà di quest’ultima, la cui ubicazione definitiva è prevista su viale Balli e la cui realizzazione avverrà contestualmente al progetto summenzionato entro il 2023», continua la nota della Città.

Città che negli ultimi due anni, per poter concretizzare il nuovo percorso del trasporto pubblico, si è come accennato prodigata nella completa riqualificazione di via Bernardino Luini (oggi molto attrattiva con la sua nuova veste), nel nuovo nodo semaforizzato alla sua estremità est e nella formazione della corsia dedicata ai bus sul lungolago Motta. «In questo modo non saranno da ricercare tracciati alternativi in occasione di eventi vari che vanno ad occupare l’asse di largo Zorzi nei mesi estivi», conclude la nota.

