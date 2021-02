«Non posso vedere la fila di clienti che entrano nelle toilettes per una congestione, dopo aver mangiato al freddo, sdraiati sulla neve. O, ancora peggio, che si nascondono nelle toilettes per poter gustarsi un bratwurst al caldo. Così ho scritto al Cantone: fatemi aprire le terrazze al pubblico, con tutte le norme sanitarie e i controlli del caso, così come hanno fatto nei Grigioni, dove evidentemente sono più furbi di noi». In vista della riapertura in questo fine settimana degli impianti di Bosco Gurin, fermi per il pericolo valanghe e i due metri di neve fresca caduti sulle piste da ripreparare, il patron della stazione invernale valmaggese, Giovanni Frapolli, dopo aver minacciato la disobbedienza civile per non poter offrire un ristoro al coperto ai tanti frequentatori delle piste, ha...