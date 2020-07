In relazione alla scomparsa di Aurèle Donis , classe ‘86, domiciliato a Ginevra e sparito nella zona Monti di Motti a Gordola lo scorso 3 luglio, gli accertamenti effettuati hanno permesso di stabilire che l’uomo si era già smarrito nella zona il 29 giugno scorso e che una persona lo ha poi aiutato a ritrovare la via.

Connotati: carnagione bianca, corporatura robusta, 175 centimetri di altezza, occhi castani scuri, barba non rasata, capelli castani chiari con calvizie sulla parte frontale. Si esprime in lingua francese. Potrebbe trovarsi in stato confusionale.