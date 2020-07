Soffre di problemi psichici e da fine giugno si trovava sui Monti Motti a Gordola in vacanza con la famiglia, il 34.enne di Ginevra ritrovato sabato mattina con gravi ferite nella stessa zona a quota 900 metri. A fare un po’ di chiarezza sul caso che si trascina da oramai due settimane, con due avvisi di scomparsa diffusi dalla Polizia cantonale venerdì 3 luglio e poi nuovamente venerdì 10 luglio, è un’intervista del sito lematin.ch alla sorella dell’uomo. «Soffre di problemi psichici, è in invalidità, vive in un foyer e talvolta interrompe il trattamento farmacologico essendogli capitato di avere tachicardie e temendo effetti collaterali», aveva affermato, molto preoccupata, prima del ritrovamento. Aveva inoltre spiegato che insieme alla madre e al fratello era giunta in Ticino il 27 giugno per un periodo di ferie in una casa di vacanza presa in affitto appunto sopra Gordola, a 1.062 metri di altitudine.