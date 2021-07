Nei dieci metri di via Franscini che separano l’ingresso della Clinica Santa Chiara dalla sua dépendance, l’argomento di discussione di assistenti, infermieri e personale ausiliario è unico: «Ti è arrivato lo stipendio?», chiede uno al collega. «Stamattina no. Ma aspetta che controllo il conto online. Niente di niente», risponde l’infermiere mentre si dirige in pausa pranzo verso il giardino della dépendance della clinica, luogo d’incontro di tutto il personale dopo che la buvette interna è stata chiusa a causa della pandemia. Incontriamo un’infermiera che sta già pranzando, seduta su una delle panche. «Sono qui da trent’anni e ne ho vissute di situazioni difficili. Ma questo clima di incertezza è proprio pesante», ci dice. Arrivano alla spicciolata anche gli altri dipendenti e si capisce che...