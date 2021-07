Un grave incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio verso le 13 in via Valle Verzasca in territorio di Gordola. Lo comunica la Polizia cantonale in una nota, spiegando che un motociclista che circolava in direzione di Gordola in compagnia di altri centauri, in fase di sorpasso, ha urtato frontalmente un autofurgone guidato da un 63.enne svizzero domiciliato nel Bellinzonese che proveniva in senso opposto.