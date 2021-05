Uno scooterista è rimasto coinvolto in un incidente questo pomeriggio attorno alle 14 nella galleria che conduce a Mergoscia. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media l’uomo sarebbe entrato in collisione con un furgone che circolava in senso opposto e sarebbe caduto a terra. Sul posto i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La strada è stata temporaneamente chiusa dalla Polizia per agevolare le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo.