(Aggiornato alle 15.05) Un incidente della circolazione è avvenuto dopo le 12.30 in via Vallemaggia a Locarno. Stando a quanto comunicato dalla polizia, un 58.enne automobilista svizzero stava circolando su via Vallemaggia in direzione di Solduno, quando si è scontrato con un 65.enne motociclista germanico domiciliato nel Locarnese, che circolava in senso opposto.