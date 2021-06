Incidente della circolazione oggi alle 12.45 sulla strada cantonale a Riazzino. Stando alle prime informazioni raccolte sul posto uno scooterista che circolava in direzione di Gordola, per motivi da stabilire, è entrato in collisione con una vettura ed è caduto a terra ferendosi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che hanno prestato le prime cure allo sventurato, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sempre in base alle prime informazioni raccolte le ferite riportate sarebbero di media gravità. Sul posto anche la Polizia Cantonale per rilievi del caso e la comunale per il disciplinamento del traffico.