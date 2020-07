Avrebbe fortunatamente riportato ferite leggere lo scooterista rimasto coinvolto in un incidente della circolazione avvenuto lunedì pomeriggio, attorno alle ore 18:30, sulla strada principale a Quartino. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media il centauro stava circolando a bordo di uno scooter immatricolato in Italia all’interno di una rotonda quando, per motivi da stabilire, è entrato in collisione con una vettura immatricolata in Svizzera tedesca. A causa dell’impatto il centauro è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che gli hanno prestato le prime cure per poi trasportarlo al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto la Polizia per i rilievi del caso.