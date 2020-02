L’astronomo statunitense Carl Sagan ne era convinto: «Da qualche parte, qualcosa di incredibile è in attesa di essere scoperto». La voglia ma anche la curiosità, il piacere di cercare e di imparare, di dare un senso a tutto quanto esiste e ci circonda hanno da sempre spinto l’uomo a guardare oltre l’apparenza. Così come ci invita a fare anche Asconosc(i)enza, che dal 2 al 27 marzo torna ad animare le rive del Verbano proponendo a bambini e adulti mostre, atelier, proiezioni, conferenze e anche diverse novità. Il tutto, naturalmente, sempre con la scienza a fare da filo conduttore. La nona edizione della manifestazione prenderà il via con uno «Star party», promosso in collaborazione con la Società astronomica ticinese, che «metterà a disposizione due telescopi con cui dal Monte Verità si potranno scrutare le stelle, la luna e i pianeti, osservare l’universo, insomma», spiega Giorgio Gilardi, coordinatore di Asconosc(i)enza, nonché direttore delle Scuole comunali del borgo. «È un’iniziativa che proponiamo tutti gli anni – aggiunge – ma a causa di condizioni meteorologiche avverse ha avuto effettivamente luogo solo due volte su nove». L’evento non ha comunque mancato di suscitare l’entusiasmo dei partecipanti. Gilardi ricorda bene quando nel 2013, osservando per la prima volta i crateri della luna al telescopio, una bambina di sei anni ha esclamato: «Che meraviglia!». Lui stesso, ammette, si è emozionato nel vedere dal vivo gli anelli di Saturno. Un’opportunità che verrà nuovamente offerta a tutti gli interessati lunedì 2 marzo alle 20.30. «In caso di cattivo tempo – specifica il coordinatore – abbiamo previsto quale data di riserva il 31 marzo».

Caposaldo della manifestazione Asconosc(i)enza, come sempre, sarà la mostra didattica e interattiva allestita a Casa Serodine. Mostra che verrà inaugurata mercoledì 4 marzo alle 17.30 e che «permetterà di esplorare il mondo della luce e scoprire i fenomeni ad essa legati grazie a vari esperimenti», spiega Gilardi. L’esposizione, intitolata Occhio allo specchio, viene proposta in collaborazione con il Giardino della scienza di Ascona alle scuole (fino al 3 aprile), ma è prevista anche un’apertura al pubblico, sabato 28 marzo, con solo visite guidate.

Altro pilastro della rassegna sarà l’atelier degli inventori organizzato dall’Ideatorio dell’USI sempre a Casa Serodine dal 2 al 13 marzo: «Un laboratorio riservato alle classi durante il quale gli allievi potranno cimentarsi con la costruzione di macchine volanti, per poi provarle in un tubo del vento».

Formula vincente non si cambia, ma si arricchisce, come detto, di novità. «Quest’anno, in collaborazione con il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI, verranno allestite al Palacinema di Locarno delle escape room con tema le nuove tecnologie – annuncia Gilardi – che verranno provate in anteprima il 3 e 24 marzo da quattro classi». Altra novità è la visita, il 14 marzo, allo Swiss Science Center Technorama di Winterthur. Una gita fuori porta aperta a tutti (su iscrizione allo 091/759.80.60) che «sta suscitando un certo successo, visto anche il costo contenuto di 25 franchi». Sarà invece a entrata libera la visita all’Ideatorio di Cadro, in agenda il 25 marzo (sempre su iscrizione), così come tutti gli altri eventi pubblici. Il giorno di San Giuseppe sul lungolago di Ascona si rinnoverà l’appuntamento con La scienza in piazza, tra esibizioni, giochi ed esperimenti; mentre il 20 marzo alle Scuole comunali del borgo Lorenzo Paletti svelerà i principi matematici che si celano dietro ai numeri di illusionismo. Sempre alle Elementari, il 21 marzo si terrà la giornata di divulgazione Il viaggiatore scientifico animata da presentazioni di libri, fiabe, storie e rompicapi. È aperta a tutti gli interessati anche la proiezione il 24 marzo al Monte Verità del film Il conte magico di Marco Melluso e Diego Schiavo, alla presenza dei registi. Così come la tavola rotonda Spunti per un consumo sostenibile, moderata da Giovanni Pellegri, con gli esperti Claudia Regazzoni Meli, Mauro Togni e Claudio Beretta. Al centro del dibattito – in agenda il 27 marzo, sempre al Monte Verità – la riduzione dello spreco del cibo, la dispersione e il riciclo della plastica. La Giornata scientifica a scuola, il 20 marzo, completa il ricco e variegato programma della manifestazione asconese, confermatasi negli anni un evento di successo. «Registriamo circa 5.000-6.000 partecipanti a edizione, di cui la metà sono allievi delle 120-150 classi delle scuole dell’infanzia, elementari e medie provenienti da tutto il Locarnese, ma anche dal resto del cantone», fa sapere Gilardi.

Organizzata da professionisti in ambito scientifico ed educativo, accomunati dalla passione per la scienza e l’insegnamento, la manifestazione «Asconosc(i)enza è diventato un appuntamento fisso dell’agenda della Svizzera italiana. E anche «molto atteso, sia dalle scuole sia dal pubblico», come sottolinea Gilardi, spiegando che ancor prima che la manifestazione si concluda c’è sempre chi cerca di scoprire in anteprima quale argomento verrà proposto nella prossima edizione. C’è poi chi tiene d’occhio il sito dell’evento già da inizio anno con l’intento di garantirsi l’iscrizione alle varie attività proposte: «A fine gennaio – ricorda il coordinatore – avevamo già pronto tutto il programma e per sbaglio lo abbiamo pubblicato online per due ore. Due ore durante le quali abbiamo ricevuto diverse telefonate da persone che volevano già riservare le visite. Questo ci fa ovviamente piacere e ci fa capire che dobbiamo continuare a proporre “Asconosc(i)enza”, con piccoli accorgimenti voluti per sempre migliorare l’offerta».

Programma completo e iscrizioni: www.asconoscienza.ch

