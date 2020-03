Gli scout si mobilitano per l’emergenza sanitaria e organizzano consegne a domicilio di spese alimentari e medicinali. Gli scout della Vallemaggia si sono messi a disposizione per aiutare le persone più anziane o a rischio proponendo la spesa a domicilio o servizi simili come la raccolta dei rifiuti domestici. La spesa di generi di prima necessità viene fatta nel negozio più vicino al luogo di abitazione di chi richiede il servizio ed è consigliato di pensare ad almeno una scorta settimanale. Per informazioni: Laetitia Grossini allo 079/594.21.39. Anche gli scout del Locarnese (che coprono anche tutta l’area di Minusio) si offrono per le commissioni. Chi ha necessità di approvvigionarsi ma non può muoversi da casa può mandare un sms allo 078/846.42.84 o un e-mail a gynn@scoutlocarno.ch indicando nome e cognome, indirizzo, un recapito telefonico, il genere di necessità (spesa alimentare, spesa in farmacia, passeggiata con i cani, ecc). Verrete poi messi in contatto con una persona del gruppo scout che svolgerà la commissione richiesta. La spesa sarà consegnata di fronte a casa e verrete contattati prima per farvi sapere l’ammontare del costo da preparare in una busta. Il servizio di consegna a domicilio è gratuito e si svolge sicuramente il sabato, mentre per gli altri giorni della settimana dipende dalla disponibilità di volontari all’interno del gruppo scout.