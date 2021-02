«Fatela dove volete, ma fatela nuova». A stretto giro di posta, il gruppo Alternativa Gordola risponde a PLR e PPD che, nell’ambito del dibattito sui referendum che porteranno la popolazione al voto il 7 marzo, sostengono il risanamento delle scuole comunali al Burio. Mentre per Alternativa Gordola – come si legge in una nota firmata da Edgardo Cattaneo – in alternativa «ci sono tre aree su cui edificare le nuove scuole». Non solo il comparto S. Maria, ma anche la Monda e la zona Campagne. «Dal punto di vista pianificatorio la Monda e S. Maria, trovandosi in zona centrale, sarebbero le migliori», continua la nota. «Nonostante le dimensioni, una scuola alla Monda è fattibile tanto che, secondo un’ipotesi del pianificatore, avrebbe un’area verde ricreativa maggiore di quella del Burio». La fattibilità, dunque, sarebbe problematica solo nel caso in cui si optasse per una costruzione a un solo piano. Un’ipotesi assai improbabile. «Il comparto S. Maria, se da una parte ha l’inconveniente di essere un’area privata, dall’altra ha che la sua pianificazione è ancora in corso», aggiunge poi Alternativa Gordola. «Il pallino è in mano al Municipio, sta a lui decidere se insistere con il quartiere dormitorio composto di una decina di palazzi oppure convertirne una parte in zona di interesse pubblico». Infine, il terreno alle Campagne: «Ha lo svantaggio di essere il più decentralizzato di tutti, ma in compenso possiede degli atout molto interessanti. La sua dimensione metterebbe a disposizione degli allievi spazi verdi molto ampi in cui fare ricreazione e svolgere lezioni di ginnastica all’aperto. La prossimità con le scuole medie potrebbe portare a sinergie interessanti. La vicinanza al centro sportivo di Tenero, raggiungibile a piedi, offrirebbe delle opportunità che riteniamo superfluo elencare».