Scuole chiuse? C’è il servizio di accoglienza diurno

Fino alla riapertura delle scuole è disponibile per le allieve e gli allievi di Losone un servizio di accoglienza diurno. Il servizio è rivolto alle bambine e ai bambini di scuola elementare e dell’infanzia iscritti all’Istituto scolastico comunale per l’anno 2019-2020, se hanno i genitori che rientrano nei seguenti criteri: svolgono un lavoro negli ambiti summenzionati; non fanno capo in alcun modo ad aiuti informali con persone over 65 anni o a rischio; non sono riusciti a far capo ad eventuali altre soluzioni di supporto al domicilio; non dispongono del telelavoro; non hanno potuto organizzarsi con tutte le modalità possibili per evitare il ricorso alle strutture preposte, concordando nel limite del possibile con i rispettivi datori di lavoro la possibilità di combinare gli orari di lavoro con i colleghi; in caso di famiglie separate, divorziate o ricostituite il genitore che detiene la custodia non può far capo all’ex convivente o al partner.