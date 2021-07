Cominciamo dalla Centovallina, che lo scorso anno ha trasportato oltre 370 mila 400 passeggeri, facendo registrare una contrazione del 43 per cento rispetto al 2019. «Particolarmente colpito – fa notare l’azienda stessa in una nota – il traffico internazionale, sul quale le restrizioni di viaggio e il contingentamento dei posti a bordo hanno inciso in misura molto marcata». È andata meglio per le linee bus urbane, che hanno trasportato oltre 2 milioni e 620 mila viaggiatori, con un calo del 29 per cento. Ad uscirne meglio sono però state le linee bus regionali, che con il loro milione e 428 mila passeggeri hanno subito una contrazione del 19 per cento. «È evidente – sottolinea Paolo Caroni, presidente del Consiglio di amministrazione delle FART – che sull’andamento dei passeggeri trasportati il periodo di ‘lockdown’ e l’ampia diffusione del telelavoro hanno pesato notevolmente. Le linee regionali, con una connotazione più marcatamente turistica, hanno però recuperato nei mesi estivi, beneficiando del grande afflusso di turisti nella regione del Locarnese e valli. Un beneficio che si è notato anche nel traffico ferroviario regionale, che nei mesi estivi ha praticamente eguagliato il 2019». Tutto ciò ha evidentemente influito anche sui risultati finanziari, con l’esercizio 2020 che ha chiuso con una perdita aziendale di 1,16 milioni di franchi. «Il disavanzo – prosegue la nota – può essere interamente coperto con le riserve a bilancio costituite negli anni precedenti e, nonostante la chiusura negativa, la situazione finanziaria dell’azienda rimane solida».

La chiusura dell’anno di attività è anche stata caratterizzata da una novità. «La consapevolezza del ruolo che la nostra azienda riveste per l’intera collettività e i numerosi portatori di interesse che le gravitano attorno – spiega il direttore Claudio Blotti – ci hanno spinti a pubblicare il nostro primo bilancio sociale e ambientale, una pubblicazione che illustra il nostro impegno nell’ambito della responsabilità sociale, ambientale ed economica. Il documento ci permette di presentare i progetti realizzati, gli obiettivi concreti raggiunti e le sfide future che ci impegniamo ad affrontare». Dal bilancio si evince, ad esempio, che dallo scorso anno le FART possono contare su un responsabile per la gestione delle risorse umane, oppure che è in fase di attuazione un progetto di digitalizzazione grazie al quale i conducenti saranno dotati di un tablet, per rendere ancora più rapida e semplice la comunicazione interna. Lo scorso anno è inoltre entrato in vigore il nuovo contratto collettivo di lavoro. Guardando al futuro ci si pone, ad esempio, come obiettivo di arrivare ad una flotta di veicoli su gomma totalmente elettrica, mentre per quanto riguarda la Centovallina, oltre all’arrivo degli 8 nuovi treni, sono previsti l’ammodernamento delle stazioni e dell’infrastruttura ferroviaria.