Anche se le tendenze più recenti spingono ad emanciparsi dal modello tradizionale, spesso i musei vengono ancora immaginati come luoghi statici e un po’ impolverati, dove regna il silenzio e dove il tempo si è fermato. Tutto il contrario della Walserhaus di Bosco Gurin. Un museo, certo, ma anche – e soprattutto – il luogo dove pulsa, più vitale che mai, il cuore di un’intera comunità. Quella dei Walser, appunto, la popolazione tedescofona giunta in cima alla val Rovana 800 anni fa e lì rimasta fino ad oggi. Una cultura alpina straordinaria, che proprio grazie alla Walserhaus viene preservata, valorizzata e tramandata. Non però – e questa è un’altra particolarità – in modo «istituzionale», quanto piuttosto dando spazio alla passione e alle risorse degli abitanti e dei tanti «guriner» sparsi...