Di primo acchito potrebbe sembrare singolare che una scuola apra un asilo nido per accogliere i figli dei suoi allievi. Non se si tratta, però, della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e, in particolare, del Dipartimento formazione e apprendimento che ha sede a Locarno. E proprio in città, a Solduno, in autunno inizierà la propria attività il nuovo SUPSInido, struttura destinata a bambini fra i 4 mesi e i 4 anni pensata, in particolare, per andare incontro alle esigenze di collaboratrici e collaboratori, studentesse e studenti dell’istituto, ma aperta anche sul territorio, quando le disponibilità lo permetteranno. Il nido offrirà, sottolinea la stessa SUPSI in una nota, «percorsi pedagogici personalizzati e nel rispetto delle caratteristiche individuali, in una struttura che disporrà di spazi curati e luminosi, in cui i bambini potranno beneficiare di stimoli a favore del loro sviluppo e del loro benessere».