Il territorio di scandagliare è davvero vasto. Molto più che in altre occasioni, quando a sparire o a richiedere aiuto è un’escursionista in difficoltà. A complicare le operazioni di ricerca del parapendista disperso da sabato, infatti, v’è proprio la componente del volo, che può aver portato il 35.enne del Locarnese a decine di chilometri di distanza rispetto alle tracce «elettroniche» lasciate sul suo tragitto. Ricordiamo che il suo rilevatore di posizione ha funzionato fino all’alta val Bognanco nell’Ossola, mentre il suo cellulare ha agganciato un ripetitore di Someo attorno alle 18.30. Ma ciò non significa che sia atterrato nelle vicinanze dell’una o dell’altra zona.Le ricerche, dunque, continuano a ritmo serrato. In campo la Polizia cantonale, gli uomini del Soccorso alpino svizzero,...