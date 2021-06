Permangono serie le condizioni di salute dell’operaio 21.enne della SES colpito mercoledì da una scarica elettrica mentre stava eseguendo dei lavori sulla linea a media tensione a Brissago. Il giovane è ricoverato a Zurigo dove sta lottando tra la vita e la morte. L’incidente che gli ha procurato ferite gravissime si è verificato attorno alle 9.30 in zona Costa. Il 21.enne, di cittadinanza svizzera e domiciliato nella regione, insieme a diversi colleghi stava effettuando dei lavori per la sostituzione della rete elettrica su un palo di distribuzione della media tensione ad un’altezza di circa dieci metri dal suolo. Improvvisamente è stato folgorato da una scarica elettrica che, come detto, gli ha causato ferite gravissime. I primi soccorsi gli sono stati prestati dai sanitari del SALVA i quali, resisi ben presto conto della serietà della situazione, hanno allertato l’equipaggio della Rega. L’eliambulanza è giunta in breve tempo sul posto e ha preso a bordo il giovane operaio per trasportarlo d’urgenza all’ospedale.

Mentre il personale del Care Team prestava supporto psicologico ai colleghi che hanno assistito impotenti a quanto accaduto al giovane amico, gli agenti della Polizia cantonale hanno iniziato ad eseguire i rilievi necessari per chiarire le esatte cause dell’accaduto. In particolare si dovrà evidentemente appurare come mai il giovane abbia potuto essere colpito dalla forte scarica elettrica. Appare probabile non abbia toccato direttamente un cavo in cui stava passando la corrente, ma che sia stato «attirato» da un arco elettrico.