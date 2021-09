La barriera che cede di colpo. E lui finisce nel riale sottostante. Una caduta da un’altezza non estrema. Ma tutto – almeno a quanto sembra – è accaduto in un istante e in modo totalmente inaspettato. Così a seguito di quella caduta un 73.enne si trova ora a lottare per rimanere in vita.

L’incidente è avvenuto martedì sera, attorno alle 19, nelle Terre di Pedemonte. L’uomo, un cittadino svizzero domiciliato nella regione, conosce molto bene quel sentiero escursionistico, in zona Pre du Mont, che conduce sui monti di Verscio. Lo conosce perché lo ha percorso – stando alle informazioni del Corriere del Ticino – più e più di volte. Eppure non si aspettava che quel vecchio corrimano in legno di castagno, posto lungo la pietra di pochi metri, che consente di attraversare un riale in secca in questo momento densamente abitato dalla vegetazione invasiva, cedesse di botto, facendolo precipitare.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA), così come quelli della Rega, che dopo aver prestato le prime cure al 73.enne lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. Come accennato, sono subito state giudicate molto gravi le ferite riportate dallo sventurato. E il quadro clinico, ancora ieri in serata, non sembrava purtroppo essere significativamente cambiato.