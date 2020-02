Il diavolo dimora nei dettagli. E così nonostante la popolazione di Losone si dimostri virtuosa nel separare i rifiuti, qualche problema è sorto in merito al deposito della carta.

Il riciclaggio di questo materiale è passato dalle 400 tonnellate annue del 2008 a oltre 700 nel 2009, quando è stata introdotta la tassa sul sacco, per rimanere poi stabile. Ma negli ultimi tempi si riscontrano alcuni comportamenti abusivi. O potremmo anche dire maleducati. Insomma, invece di usare gli appositi contenitori interrati, alcuni (o forse più) abbandonano la carta qua e là nel perimetro delle isole ecologiche. Un modo di fare che – come spiegato durante un incontro con la stampa dal capodicastero ambiente Ivan Catarin e dal responsabile dell’Ufficio tecnico Daniel D’Andrea – non comporta solo un problema estetico, ma genera anche costi e ritardi nel lavoro degli addetti comunali, che si vedono costretti a raccogliere i rifiuti abbandonati uno ad uno. Mentre solitamente – e per tra volte la settimana, ovvero il lunedì, mercoledì e venerdì – i cassonetti vengono svuotati grazie a un camion dotato di braccio meccanico.

Il nodo del cartone

A Losone è vietato gettare scatole e cartone in genere nei contenitori per la carta. Basta infatti che uno scatolone si incastri vicino all’apertura per intasare e rendere inutilizzabile il cassonetto. Per questo tipo di materiale, ha ricordato Catarin, ci sono i grossi container aperti all’ecocentro Zandone o nel punto di raccolta in Canaa. Quest’ultimo, tra l’altro, si trova in una zona centrale e facile da raggiungere.

Sono scattate le multe

Il Municipio, per fa rispettare alcune semplici regole, è convinto che non sia necessario introdurre una linea dura come accade ad esempio oltre San Gottardo. Ritiene che sia però utile sensibilizzare la popolazione, informandola sulle corrette pratiche per il riciclaggio.

Fermo restando che chi intende comunque trasgredire può incappare in una multa anche salata: a dipendenza della gravità dell’infrazione si può arrivare fino a 10.000 franchi. Nessuno ha finora mai raggiunto questa cifra, ma nel 2019 sono state diverse le multe intimate. Per un totale di 6.000 franchi tra carta e uso di sacchi non ufficiali.

Le isole ecologiche

A Losone – dopo uno scontro vinto alle urne dal Guastafeste, che si opponeva al balzello sul peso – la tassa sul sacco è stata introdotta nel 2009. Dopo una decina d’anni dalla realizzazione delle apposite isole ecologiche, dunque, il Municipio ha incaricato uno specialista di analizzare la situazione e proporre eventuali correttivi per quelle più utilizzate.

©CdT.ch - Riproduzione riservata