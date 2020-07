Giovedì 30 luglio alle 21.30 riaccenderanno i riflettori del Teatro del Gatto di Ascona. «Dopo mesi di chiusura forzata siamo riusciti, superando mille difficoltà, ad organizzare uno spettacolo», all’aperto nel giardino retrostante la Sala. «Per l’occasione – viene annunciato dalla direzione in una nota – abbiamo invitato due artisti eccezionali: Joseph Stenz, che con la sua danza delle fiamme è diventato uno degli artisti del fuoco più richiesti di tutta la Svizzera, ha partecipato a programmi tv ed è membro del cast del circo Knie, e il maestro Matthias Ziegler, professore all’Università delle arti di Zurigo di flauto traverso e improvvisazione». Un duo d’eccezione che saprà sorprendere gli spettatori con lo spettacolo Flammentanz und feueratem (posti limitati, prenotazioni qui ) che trae ispirazione dalle tradizioni di antichi popoli d’Asia e d’Oceania.

Quello proposto dal Teatro del Gatto di Ascona è solo uno dei numerosi eventi che animano l’estate ticinese e che potete scoprire sfogliando il settimanale ExtraSette in allegato ogni venerdì al Corriere del Ticino.

Per inserire in agenda la segnalazione di un evento o di un’iniziativa culturale scrivere a extra@cdt.ch.