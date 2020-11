Locarno cerca un nuovo direttore, o una nuova direttrice, dei Servizi culturali della Città. In considerazione del fatto che l’attuale direttore Rudy Chiappini nel 2021 passerà al beneficio della pensione, il Municipio ha provveduto ad aprire il concorso per l’assunzione della nuova figura dirigente. In una nota stampa diffusa martedì, il municipale capo del Dicastero Educazione e Cultura Giuseppe Cotti rileva: «Siamo ambiziosi e intendiamo cercare una persona di alto profilo, che sappia proseguire il percorso intrapreso in questi anni di valorizzazione del nostro immenso patrimonio artistico». La nuova direttrice o il nuovo direttore, scrive il Municipio cittadino, avrà un compito molto importante, considerato il grande valore del patrimonio artistico locarnese. Oltre a organizzare mostre di respiro internazionale e valorizzare collezioni ed esposizioni al Museo del Castello, a Casa Rusca e a Casorella (che da soli ospitano una collezione tra le più ampie e notevoli del canton Ticino, includendo reperti inestimabili come la collezione di vetri romani o le esposizioni permanenti delle opere di Filippo Franzoni e della Galassia Arp), dovrà concepire il nuovo progetto per una politica culturale a Locarno che affermi la Città quale polo culturale della regione, curando al contempo le relazioni con fondazioni, associazioni, enti e istituti universitari sul territorio, nonché gestendo l’Archivio storico.