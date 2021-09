Servizi culturali, si riparte da zero

E si ricomincia da capo. Il Municipio di Locarno, dopo aver portato a termine il concorso per l’assunzione del/della direttore/direttrice dei Servizi culturali, ha optato per l’annullamento dello stesso e per il prolungamento dell’attuale conduzione ad interim, in modo da poter allestire un nuovo bando che possa attirare un numero maggiore di candidate e candidati con importanti esperienze e competenze gestionali in ambito culturale e con un ampio pool di contatti regionali e internazionali. Elementi ritenuti imprescindibili per la direzione dei Servizi culturali cittadino e, come si sottolinea in una nota, «purtroppo non completamente adempiuti dai pochi candidati valutati». La municipale responsabile del Dicastero Cultura Nancy Lunghi: «Nonostante il travagliato iter di questa sostituzione, il ruolo è troppo importante per compiere una scelta che non convince appieno. Per questo, nei prossimi mesi rifletteremo, oltre che sulla posizione, sull’impostazione generale di questo settore dal grande potenziale per tutta la Città».