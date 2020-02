Che il canto sia una medicina per l’anima sono in molti a sostenerlo. Guardando alla Vos da Locarno non si può far altro che crederci. La storica e apprezzata corale cittadina festeggia infatti i suoi settant’anni e lo fa in piena salute, valorizzando il proprio passato e guardando con fiducia al futuro. Per sottolineare l’importante ricorrenza nei prossimi mesi sono in programma diversi concerti.

Parola d’ordine: condivisione

Tutti (o quasi) all’insegna della condivisione con altri complessi, perché l’obiettivo dichiarato è quello di offrire al pubblico l’opportunità di apprezzare dal vivo gli svariati generi che il canto corale può offrire. Come spiegano il presidente Giovanni Comizzoli, il suo vice Guido Rossi, Marco Luisoni e gli «storici» cantori Patrizia D’Andrea-Comizzoli (42 anni di attività alle spalle) e Giovanni Capra (59, con qualche interruzione). Ma il primato di «canto continuato» all’interno della Vos spetta ad Enrico Gianella (53 anni di attività) e a Walter Della Pietra (43). Vere colonne portanti, insomma, sempre pronte a dar sostegno alle nuove leve. Sì, perché la corale cittadina, diretta da Diego Ceruti, ha la fortuna (o, forse, il merito) di attirare ancora l’interesse dei giovani. Cosa tutt’altro che scontata nel settore, come ben sanno le altre realtà corali attive nel cantone.

Nata da una scissione

Nato nel 1950 dalla scissione con un’altra società di canto, il complesso ebbe come primo presidente Ermanno Mazzuchelli e come primo maestro Dionigi Cristina. La bacchetta passò poi in varie mani, fra cui quelle del professor Walter Rüsch, di Roberto Galfetti, di Romano Comizzoli, per arrivare a Fernando Bonetti, che ha diretto la Vos per un quarantennio. Dopo di lui è arrivato Giovanni Galfetti, il cui testimone è quindi passato a Ceruti nel 2011.

Il primo appuntamento del cartellone di concerti per il settantesimo è in programma sabato 15 febbraio, alle 20.30, nella chiesa di San Lorenzo a Losone, dove la Vos da Locarno canterà con il Coro intercantonale maschile, composto da semi professionisti provenienti da tutta la Svizzera. Il 28 marzo, poi, appuntamento nella chiesa di Magadino assieme al Coro Calicantus, «ormai nostro compagno di viaggio», sottolineano i responsabili della corale cittadina. Il 25 aprile, nella chiesa del Papio di Ascona, sarà la volta dei Cantori delle cime di Lugano (con i quali pure la Vos ha un legame particolare) e il 3 maggio esibizione senza ospiti alla Madonna del Sasso di Orselina (in favore, come ormai tradizione, dell’associazione All’ospedale giocando).

Gemellaggio col Piemonte

Il programma di condivisione proseguirà il 3 ottobre nella chiesa evangelica di Ascona con il coro La Rupe di Quincinetto, in provincia di Torino. Il 28 novembre, nella chiesa di Solduno, esibizione con il Coro Consonos, fra le migliori formazioni di canto corale svizzere, mentre il 13 dicembre, nella chiesa di San Vittore a Muralto, la Vos da Locarno si esibirà nel tradizionale concerto di Natale.

