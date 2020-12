Sette anziani che alloggiano alla residenza alle Betulle a Cevio sono risultati positivi alla COVID-19, stessa sorte anche per 4 collaboratori della struttura. Immediatamente scattate le procedure previste dal protocollo: i residenti e i collaboratori che potrebbero essere entrati in contatto con uno o più soggetti positivi sono stati sottoposti a tampone. Tutti i soggetti positivi sono stati trasferiti nel reparto COVID predisposto, mentre gli altri residenti sono stati invitati a rimanere nelle proprie stanze. Le attività di animazione e intrattenimento sono nel frattempo state momentaneamente sospese a scopo precauzionale, così come le visite da parte dei familiari.