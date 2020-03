Ingegnarsi e adattare costantemente il lavoro in corso d’opera. Sono le parole d’ordine per tutti coloro che, in un modo o nell’altro, sono in campo in queste settimane per affrontare l’emergenza coronavirus. Ne sanno qualcosa anche i responsabili delle iniziative avviate in tutti i Comuni per venire in aiuto ad anziani e persone vulnerabili che, invitati a non entrare nei negozi, non dispongono di alternative. Così a Locarno, ad una decina di giorni dall’attivazione, il servizio è stato costantemente perfezionato e ora si amplia pure. A beneficiarne potranno essere, da subito, anche le famiglie monoparentali, oltre agli over 65 anni e alle persone vulnerabili.

Suggerimenti cantonali

«L’esigenza di allargare il servizio – spiegano al Corriere del Ticino Giovanna Schmid, responsabile dei Servizi sociali locarnesi, e Giacomo Filliger, consulente accademico della Città – è scaturita dalla mappatura delle necessità messa in atto dalle autorità cantonali». Un’analisi costante della realtà dell’emergenza, che ha evidenziato come approvvigionarsi sia difficoltoso anche per quelle famiglie monoparentali con figli piccoli, che non possono essere lasciati soli al domicilio nel tempo in cui si fa la spesa. «È proprio questa la condizione posta per poter beneficiare del nostro servizio».

Un’iniziativa che, col passare dei giorni, va via via consolidandosi e allargandosi. Gli utenti hanno ormai superato quota 130 (erano 135 venerdì scorso), mentre le ordinazioni effettuate sono state più di 170. Ora, poi, si consegna quotidianamente e non più ogni due giorni come all’inizio.

Meccanismo «a catena»

Ad oggi si parla di una media fra le 20 e le 40 spese effettuate quotidianamente. O meglio, piuttosto, ordinate. Per rendere più semplice il lavoro dei volontari incaricati delle consegne a domicilio (una quarantina, cui si aggiungono diversi dipendenti comunali) è infatti stato messo in opera una sorta di meccanismo «a catena». E questo grazie alla collaborazione dei grandi magazzini Manor. «In pratica – spiegano ancora i nostri interlocutori – la sera alle 17 tutte le richieste di ‘lista della spesa’ raccolte (da segnalare, lo ricordiamo, al numero 091/756.34.91) vengono indirizzate al negozio, i cui dipendenti preparano i vari sacchetti». Questi ultimi vengono poi ritirati dagli addetti della Squadra manifestazioni della Città e consegnati ai custodi delle scuole comunali, cui spetta il compito di suddividere le borse per quartiere. Una volta ultimata tale operazione, vengono avvertiti i volontari, i quali procedono alla fase finale, con la consegna a casa della spesa a coloro che ne hanno fatto richiesta.

L’anticipo dei costi

I costi di alimenti e prodotti vari, lo ricordiamo, sono anticipati dalla Città, la quale provvederà in una fase successiva ad inviare la relativa fattura ai beneficiari. Nel frattempo si sta valutando se ampliare l’offerta dei servizi proposti. Accanto alla spesa, infatti, c’è chi richiede anche aiuto per portare a spasso il cane, gettare il sacco dei rifiuti o effettuare i pagamenti mensili in posta. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

