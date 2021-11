La Polizia cantonale ha diramato un avviso di scomparsa per Brigitte Katharina Zwicky. La 71.enne svizzera è scomparsa il 2 novembre verso le 10.30 da Ascona, comune di residenza. Alta 165 cm e di corporatura snella, si esprime in tedesco (lingua madre), francese, italiano e inglese. In caso di avvistamento o informazioni contattare il Comando della Polizia Cantonale allo 0848 25 55 55.