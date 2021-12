Se fin dai suoi inizi, ormai due anni fa, l’obiettivo principe di Casa Martini era quello di offrire un tetto alla solidarietà, oggi quello scopo è stato ampiamente raggiunto e superato. Perché il calore del focolare sempre acceso nella sala comune del centro locarnese di prima accoglienza ha cominciato a irradiarsi anche al di fuori delle sue mura. Anzi, la struttura sta catalizzando in via Vallemaggia 26 la dedizione di molti, che hanno scelto di sostenerne l’attività per dare un concreto contributo alla condivisione delle risorse, piccole o grandi che siano, con chi è nel bisogno. Ne è l’ennesima dimostrazione la generosa mobilitazione di questi giorni, volta a permettere a Casa Martini di organizzare le ormai consuete azioni speciali per le festività natalizie (vedi a destra). Nel frattempo il centro tira le somme dell’anno che sta per concludersi. Ne abbiamo parlato con il suo direttore, fra Martino Dotta.

Raggiunto il pieno regime

«Credo si possa dire che, nonostante le restrizioni resesi necessarie a causa della pandemia, la struttura gestita dalla Fondazione Francesco abbia ormai raggiunto il pieno regime immaginato in origine», esordisce fra Martino. A confermare tale impressione sono le cifre. Quelle legate ai pasti distribuiti, ad esempio, che riuniscono sia l’attività interna della mensa sociale sia i pranzi e le cene da asporto (iniziativa gratuita avviata d’urgenza nei momenti peggiori della pandemia e che da allora è diventata una costante, grazie al sostegno di vari donatori). «Fino a giugno – prosegue il direttore – abbiamo viaggiato attorno ai mille pasti al mese. Da luglio in poi la quota ha iniziato a salire, assestandosi fra i 1.100 e i 1.400». Poi, però, la curva è tornata a salire in modo molto più marcato, raggiungendo il raddoppio a novembre, mese nel quale il totale ha raggiunto e superato quota 2.000. «I pasti distribuiti il mese scorso – specifica Dotta – sono stati 2.070 e, guardando all’attuale evoluzione, credo che anche dicembre si chiuderà allo stesso livello». Molti gli utenti abituali, ma – soprattutto per quanto riguarda l’asporto – accanto a chi si presenta regolarmente in via Vallemaggia 26 si stanno notato ultimamente anche parecchi volti nuovi. «Il che, da una parte, può essere un segnale positivo, nel senso che i servizi offerti da Casa Martini vengono sempre più conosciuti e apprezzati. Dall’altra, però, si tratta della dimostrazione di un crescendo di persone e di famiglie in difficoltà finanziarie».

Le cifre del «notturno»

Casa Martini, poi, non è solo mensa sociale. Attivo a pieno regime (pur con una capienza forzatamente ridotta a causa delle restrizioni sanitarie) è anche il cosiddetto «notturno», la parte di accoglienza, cioè, a disposizione di chi necessita di un alloggio temporaneo. «Fra gennaio e novembre – specifica a tal proposito fra Martino – abbiamo registrato 1.328 pernottamenti. Vi sono stati diversi momenti in cui ci siamo ritrovati al completo, con tutte le camere occupate da una persona e abbiamo quindi aperto anche il nuovo spazio nel sottotetto per far spazio alle emergenze per poche notti». Fra gli utenti vi è chi è rimasto per diverso tempo (varie settimane e anche oltre) e chi, invece ha potuto lasciare il centro in breve tempo. «Un aspetto preoccupante – aggiunge il direttore – è la crescita di sollecitazioni per giovani con un’età media fra i 19 e i 22 anni. Si tratta spesso di ragazzi in situazioni di rottura familiare ed è un fenomeno che deve farci riflettere».

L’incremento delle consulenze

Per il resto, si sono ormai consolidati anche gli altri settori di attività di Casa Martini. Sempre presenti in sede persone occupate in programmi occupazionali di pubblica utilità (soprattutto migranti, ma non solo) e sta dando risultati positivi anche l’inserimento in organico dei primi volontari. A causa del coronavirus, non ha invece ancora potuto prendere piede come auspicato la messa a disposizione di enti e associazioni esterni della sala riunioni Cordialino, mentre è in costante crescita l’attività di consulenza sociale, svolta in stretta collaborazione con tutti gli altri servizi presenti sul territorio. «Ringraziando coloro che ci hanno sostenuti e continuano a farlo – conclude fra Martino – ricordo che Casa Martini vuol essere anche (e, forse, soprattutto) un luogo d’incontro e di aggregazione».

Gli appuntamenti in via Vallemaggia

A Casa Martini pranzi e cene in comune la sera del 24 dicembre, alle 12 del 25, la sera del 31 e alle 12 il 1. e il 6 gennaio. Posti limitati e iscrizioni allo 091/752.08.23. Prosegue il servizio gratuito di pasti da asporto (pranzi e cene), durante le feste accompagnato da sacchi con la spesa in dono. Asporto gratuito e pacchi dono anche alla mensa Bethlehem di Lugano (dove è meglio prenotarsi allo 091/606.30.40).

