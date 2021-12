A seguito dei recenti fatti di cronaca, e dimostrando le autorità una buona capacità di reazione, gli operatori di strada, coadiuvati da diverse studentesse della SUPSI, hanno iniziato in anticipo il lavoro sul campo. Un lavoro di prossimità, di contatto con i giovani del Locarnese, che nelle prime fasi – come spiegato dalla capa Dicastero socialità, giovani e cultura della Città, Nancy Lunghi (vedi CdT del 22 dicembre) – si concentra sulla raccolta di informazioni. Sul ricevere dai diretti interessati i primi input in merito alle necessità dei giovani. E tra queste, cosa che non sorprende, sembra già delinearsi chiaramente l’esigenza di spazi e di attività dedicati espressamente alla loro fascia di età. Il progetto, per il quale si lavora da tempo, avrebbe dovuto decollare a gennaio. Ma, come detto, si è dovuto anticipare i tempi. Nel frattempo, comunque, continua l’iter «politico». Così i Comuni del Convivio intercomunale dei sindaci (CISL) si chineranno a breve sulla convenzione che regolerà, per i prossimi quattro anni, il «Progetto di prossimità del Locarnese». Primo a pubblicare, almeno sul proprio sito, l’apposito messaggio è stato il Municipio di Minusio.

Non solo sulla scena aperta

«Negli ultimi anni si è evidenziato un incremento delle complessità e diversità delle situazioni di disagio giovanile», si legge dunque nel messaggio tipo che sarà trattato da tutti i 13 Comuni coinvolti. «Se in passato quest’ultimo si esprimeva soprattutto sulla scena aperta, nel corso degli ultimi anni, seppur situazioni complesse e potenzialmente esplosive esistano tuttora, il disagio giovanile è diventato più diffuso e profondo, e quindi difficilmente intercettabile». Disagio che spesso di manifesta precocemente nelle scuole e può portare ad ansia, isolamento o abbandono. Mentre altre volte si manifesta come un’adesione acritica alle regole del gruppo, che può portare ad azioni al limite della legalità. «Molti giovani sembrano aver perso gran parte delle relazioni di fiducia, che tipicamente intrattenevano con il mondo degli adulti (genitori, insegnanti, datori di lavoro, istituzioni)», continua il messaggio. «I loro punti di riferimento sono diventati i coetanei, con i quali però intrattengono relazioni a volte malsane (fusionali, di dipendenza, di omertà) e dal cui giudizio dipende in parte il loro benessere».

L’esperienza de Il Gabbiano

I giovani, come appunto hanno già iniziato a fare gli operatori di strada, hanno bisogno di essere ascoltati, valorizzati, ma anche essere guidati da persone autorevoli e di fiducia, che non siano però percepite come istituzionalizzate. Serve appunto un approccio di prossimità, che sarà portato avanti affidandosi alla Fondazione Il Gabbiano, «scelta per la realizzazione di questo progetto in virtù della sua conoscenza della regione, delle sue competenze in ambito giovanile e della sua esperienza nell’approccio di prossimità» già sviluppata nel Mendrisiotto.

Collaborazione necessaria

Essendo la popolazione giovanile tipicamente mobile, il progetto, che si concentrerà sulla fascia di età tra i 15 e i 30 anni, deve giocoforza avere una portata regionale. Oltre ai Comuni del CISL, dunque, «è prevista anche la possibile implicazione dei Comuni delle valli del Locarnese». La sede sarà in città, ma gli operatori saranno ovviamente presenti negli spazi maggiormente frequentati di tutta la regione. A tal proposito, la convenzione chiede ai Comuni l’impegno di concedere possibili spazi di appoggio al progetto, nonché la collaborazione del personale necessario per allestire eventuali attività organizzate con i ragazzi.

L’accompagnamento politico

I progressi del progetto, inizialmente della durata di 4 anni, saranno monitorati da un Gruppo politico, cui la Fondazione il Gabbiano renderà conto almeno due volte l’anno. A comporre questo gruppo di accompagnamento, di principio, i capi Dicastero che nelle varie località si occupano appunto di giovani.

«L’approccio di prossimità è l’anello mancante della rete dei servizi della regione del Locarnese, che permetterà di raggiungere e coinvolgere meglio i giovani, specialmente quelli più a rischio», conclude il messaggio che propone di approvare la specifica convenzione.

Costi annui di 230.000 franchi

Come ogni progetto, anche di quello di prossimità, comporta dei costi, che verranno finanziati dai 13 Comuni del Convivio intercomunale dei sindaci. Mentre la Fondazione Il Gabbiano si occuperà dell’assunzione, della gestione e della formazione degli operatori (con un grado d’occupazione tra il 150% e il 180%). L’indennità che le verrà versata, dunque, è calcolata in base alla popolazione e alla forza finanziaria del singolo Comune, con un massimo di 4 franchi per abitante. Per 12 mesi, dunque, la cifra è di 230.000 franchi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata