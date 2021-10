Sguardo rivolto al passato per archiviare una stagione, quella 2019/2020, che si è riusciti a portare a termine con buoni risultati, e un’altra, quella 2020/2021, completamente stravolta dalle limitazioni per arginare la diffusione del coronavirus. Negli scorsi giorni al ristorante Siberia s’è potuta finalmente tenere l’assemblea generale dell’HC Ascona.

I soci hanno dato luce verde alle relazioni tecniche del coach della prima squadra Achille D’Ambrogio e del responsabile del settore giovanile Edoardo Conceprio. Durante i lavori si è guardato anche al futuro, in particolare all’estensione del progetto Rivers alle prime squadre dell’HC Ascona, dell’HC Vallemaggia e dell’HC Valle Verzasca, nonché ai passi avanti compiuti per l’attesa copertura della pista. Da rilevare infine l’ufficializzazione dell’ingresso in comitato di Gabriele Ottiger (manifestazioni) e Gianni Arosio (sponsoring) in sostituzione di Wendy Pallua ed Ivan Bernasconi.