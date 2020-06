Questo pomeriggio verso le 15.40 al campeggio Miralago di Tenero ha preso fuoco un quadro elettrico. Come comunicato dalla Polizia cantonale, in un locale tecnico adibito al quadro principale, dove erano in atto dei lavori di posa di nuovi impianti elettrici, un quadro di comando appena posato dopo averlo messo in funzione da parte degli elettricisti è improvvisamente bruciato facendo scaturire un denso fumo nero. L’inchiesta di polizia avviata dovrà chiarire l’accaduto e determinare la causa dell’incendio. A titolo precauzionale, una trentina di persone ospiti del campeggio sono state evacuate. Non vi è mai stato pericolo per le persone soggiornanti nella struttura e non ci sono feriti, ma unicamente ingenti danni alle installazioni elettriche. Per le opere di spegnimento e la messa in sicurezza del locale tecnico, lavori tuttora in corso, sono intervenuti i pompieri di Locarno e la Polizia Intercomunale del Piano nonché la Polizia della città di Locarno.