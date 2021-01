Si presenta la Sinistra Unita e profondamente rinnovata

Sinistra unita, «per davvero e non solo di facciata», ma anche profondamente rinnovata. È l’immagine emersa durante una serena assemblea che, appunto, la sinistra cittadina ha tenuto giocoforza in forma virtuale viste le disposizioni per limitare la propagazione del coronavirus. E Sinistra Unita è anche il nome dell’alleanza, approvata durante la riunione, composta dal partito socialista (PS), dal partito comunista (PC), dal partito operaio popolare (POP), da ForumAlternativo, dalla gioventù socialista, come pure da indipendenti.

Già la denominazione della forza politica fa capire che si è continuato sulla strada del rinnovamento, imboccata durante l’assemblea del PS dello scorso mese di settembre, durante la quale sono stati eletti due giovani co-presidenti – Nancy Lunghi e Giorgio Fransioli – e approvati i nuovi statuti. Ma il rinnovamento si è tradotto anche nella lista presentata, e approvata all’unanimità, per il Municipio alle prossime elezioni comunali. Una lista – come sottolineato – «capace di portare nuove sensibilità in un Municipio al maschile e troppo poco attento alle attuali e crescenti problematiche sociali e ambientali». E una lista che riesce ad equilibrare la rappresentanza di genere e delle forze politiche, multigenerazionale e ricca di varie esperienze lavorative.

Ecco, dunque, i candidati al Municipio: Francesco Albi (PS), architetto, membro di comitato PS Locarno e PS cantonale; Giulia Maria Beretta (ind.), artista-artigiana, indipendente ecologista già membro del comitato dei Verdi del Locarnese; Gianfranco Cavalli (POP), educatore, segretario politico del POP; Marisa Filipponi (PS), pensionata, membro di comitato PS Locarno e PS cantonale; Gionata Genazzi (PC), docente di informatica, membro del comitato centrale del PC; Nancy Lunghi (PS), medico dentista, già Municipale a Oensingen, co-presidente PS Locarno e Coordinamento donne della sinistra; Amedeo Sartorio (PC), giardiniere, membro del comitato centrale del PC.

Sebbene la recente decisione di non schierare Bruno Cereghetti, in corsa alle elezioni dello scorso aprile (poi annullate), potesse lasciar presagire qualche discussione, va rimarcato che l’assemblea è stata assolutamente serena. «Era sorta da più parti la proposta di presentare una proposta scritta di sostegno alla sua candidatura», ha spiegato il municipale uscente Ronnie Moretti. «Ma si è rinunciato in ragione dell’unità di partito». Insomma, si è data fiducia al comitato, riconoscendo la freschezza, ma anche e soprattutto la competenza e il coraggio della squadra presentata. Si sono così gettate le basi per il futuro progressista a Locarno.

I tre pilastri del programma

Il programma politico del nuovo corso si basa su tre pilastri: socialità, ambiente e parità. Il tutto per una Locarno che «sappia affrontare non solo le gravi conseguenze economiche e sociali dell’attuale crisi Covid-19, ma che sia capace anche di contrastare il cambiamento climatico e salvaguardare l’ambiente e la qualità di vita di tutti, assicurando un futuro sereno anche alle prossime generazioni». Per dirla con il co-presidente del PS cantonale, Fabrizio Sirica, quindi, «alla pandemia, dal lato clinico, ha risposto la scienza, ma da quello economico il vaccino è in mano nostra».

La squadra per il Legislativo

Se quella per il Municipio è ormai stata avallata, la lista definitiva dei candidati al Consiglio comunale, che al momento annovera 34 candidati, sarà comunicata entro il termine dell’8 febbraio.

Si punta a crescere

L’obiettivo di Sinistra Unita, infine, è quello di rafforzare il più possibile la presenza nell’Esecutivo e nel Legislativo. E questo malgrado ci si presenti senza municipali uscenti. Ronnie Moretti non figura infatti tra i candidati.

Da sinistra Gionata Genazzi, Amedeo Sartorio, Marisa Filipponi, Nancy Lunghi, Francesco Albi, Giulia Maria Beretta e Gianfranco Cavalli.

