La progettazione del Metrò dei Walser può partire. Il Consiglio di Stato ha infatti approvato un sussidio di 285.848 franchi per lo studio che mira a concretizzare uno sbocco a nord della Vallemaggia verso la Valle Formazza, andando a completare così il concetto di apertura della valle sia verso l’asse del San Gottardo, sia verso quello del Sempione. Obiettivi, questi, inseriti per altro nel «Masterplan» della Vallemaggia, la quale sta unendo le proprie forze per portare alla montagna nuovi impulsi che le garantiscano il futuro.

Centrale l’interconnessione

L’escursionismo, soprattutto di questi tempi, ha ridato slancio alle zone più periferiche. E il «ritorno alla natura» fa parte anche della strategia di Svizzera turismo. L’accessibilità di queste zone, però, è un nodo da sciogliere. «Diventa fondamentale poter passare da un luogo periferico all’altro più rapidamente, così da creare comprensori montani interconnessi in grado di offrire una rinnovata esperienza turistica volta a far permanere chi ci rende visita e a creare maggiore attrattiva per chi vi risiede e deciderà di risiedervi», si sottolinea in una nota dell’Associazione dei Comuni valmaggesi (ASCOVAM), che «crede fortemente in questo progetto» attorno al quale sono stati coinvolti molti attori: Antenna Vallemaggia, Ente ragionale di sviluppo, Organizzazione turistica, Dipartimento del territorio e quello dell’economia, Ufficio federale dei trasporti, Municipi di Bosco Gurin e Formazza, coordinati e spronati dall’ingegner Giovanni Frapolli.