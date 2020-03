In un momento in cui tutto deve rallentare per limitare l’espansione del coronavirus, la progettualità non si ferma. La nostra società va comunque avanti. Così, come promesso, il Municipio di Locarno ha pubblicato sul foglio ufficiale il bando del concorso d’architettura per il progetto di sistemazione di tutti gli spazi pubblici ubicati tra il Debarcadero e la rotonda di piazza Castello. Un rinnovamento fortemente voluto dall’Esecutivo, e sostenuto dal Consiglio comunale, che cambierà letteralmente volto al centro cittadino. «Questo progetto è un’opportunità preziosa. Per sfruttarla al meglio abbiamo inserito un passaggio specifico nel concorso per includere i giovani professionisti di qualità», commenta il municipale Bruno Buzzini a capo del Dicastero ambiente e territorio.

Sette campi di calcio

Il perimetro contemplato nel concorso comprende tutta la superficie di via Ramogna, di largo Zorzi, dei giardini pubblici, ovviamente di piazza Grande, di via F. Rusca, di piazzetta Remo Rossi e di piazza Muraccio, oltre ad altre vie correlate. In totale, il progetto interesserà un’area aperta di oltre 43.000 metri quadrati, pari a circa 7 campi di calcio, con funzioni, caratteristiche e origini molto diverse.

Non solo grandi eventi

«Il Municipio vuole rafforzare il ruolo centrale di questo ampio spazio nel contesto dell’agglomerato urbano, migliorandone le qualità urbanistiche ed architettoniche ed adattando pavimentazione, arredo ed infrastrutture alle funzioni che si stanno affermando sempre di più», si legge in una nota. «Accanto ad eventi di grande richiamo già conosciuti (il Film Festival, i concerti estivi e Locarno On Ice per citare i principali), il Municipio auspica di poter accogliere in futuro altri eventi di alta qualità e consoni al contesto in cui verranno ad inserirsi».

La procedura

Il concorso è aperto ad architetti, anche paesaggisti, svizzeri o esteri, che dovranno annunciarsi, presentando titoli di studio e referenze per lavori analoghi, in modo da permettere alla giuria di selezionare da 10 a 15 nominativi, ai quali sarà chiesto di allestire il progetto di sistemazione degli spazi pubblici, secondo il programma pubblicato. Allo scopo di coinvolgere giovani professionisti di qualità, come accennato da Buzzini, uno specifico passaggio all’interno del bando di concorso annuncia l’assegnazione di 3 candidature ai concorrenti che, oltre a rispettare le condizioni menzionate, non abbiano più di 40 anni. Questa fase del concorso si terrà in forma anonima e il rapporto della giuria è atteso per il mese di novembre 2020. La documentazione può essere scaricata all’indirizzo http://www.locarno.ch/it/albo-comunale/commesse-pubbliche.

Realizzazione a tappe

Dopo la progettazione, i vari interventi che saranno individuati andranno evidentemente eseguiti a tappe, diluendoli su più anni compatibilmente con la possibilità finanziarie della Città. Il Municipio lo ha ribadito più volte. Nel bando si evince a proposti che La spesa stimata degli interventi è di 17 milioni (IVA, costi secondari e costi di acquisto/esproprio fondi esclusi).

